В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали три человека

В дорожно-транспортном происшествии в Гяндже пострадали три человека.

Как сообщает западное бюро Report, на улице Азиза Алиева столкнулись автомобили BMW и Changan.

В результате происшествия различные травмы получили Нусреддин Гасымов (1949 г.р.), Валех Гасанов (1968) и Вели Гусейнов (1975), их госпитализировали.

По факту проводится расследование.