В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали три человека
Происшествия
- 19 апреля, 2026
- 17:55
В дорожно-транспортном происшествии в Гяндже пострадали три человека.
Как сообщает западное бюро Report, на улице Азиза Алиева столкнулись автомобили BMW и Changan.
В результате происшествия различные травмы получили Нусреддин Гасымов (1949 г.р.), Валех Гасанов (1968) и Вели Гусейнов (1975), их госпитализировали.
По факту проводится расследование.
