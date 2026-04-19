Gəncədə iki avtomobil toqquşub, üç nəfər xəsarət alıb
Hadisə
- 19 aprel, 2026
- 17:26
Gəncədə iki avtomobilin toqquşması nəticəsində üç nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Əziz Əliyev küçəsində baş verib.
"BMW" və "Changan" markalı maşınlar tooquşub. Hadisə zamanı 1949-cu il təvəllüdlü Nüsrəddin Qasımov, 1968-ci il təvəllüdlü Valeh Həsənov və 1975-ci il təvəllüdlü Vəli Hüseynov xəsarət alıblar. Xəstəxanaya çatdırılan şəxslərə ilkin tibbi yardım göstərilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
Video
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06