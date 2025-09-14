В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали четыре человека

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

Как сообщает западное бюро Report, при столкновении автомобилей марок "ВАЗ-2107" и Chevrolet Б.Гасанова (1981 г.р.), Н.Гасанов (2006 г.р.), Г.Гасанова (2008 г.р.) и С.Алекперов (2006 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Все они были госпитализированы.

По факту ведется расследование.