Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар Ассамблея Страхового союза Тюркского мира

    В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали четыре человека

    Происшествия
    • 14 сентября, 2025
    • 10:43
    В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали четыре человека

    В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.

    Как сообщает западное бюро Report, при столкновении автомобилей марок "ВАЗ-2107" и Chevrolet Б.Гасанова (1981 г.р.), Н.Гасанов (2006 г.р.), Г.Гасанова (2008 г.р.) и С.Алекперов (2006 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

    Все они были госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

    Гянджа ДТП пострадавшие
    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    12:04

    На юго-востоке Казахстана в тяжелом ДТП погибли 10 человек

    В регионе
    11:54

    Страховщики тюркских государств подписали в Шуше совместный документ

    Финансы
    11:53

    Доля внутренней торговли между тюркскими государствами выросла до 7 %

    Бизнес
    11:44

    В Азербайджане наблюдается ливень, в горных районах выпал снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    11:43

    Алияр Мамедъяров: В азербайджанском страховом секторе определены новые приоритеты

    Финансы
    11:34

    ЦБА: COP29 открыл новые возможности для страховых рынков

    Финансы
    11:29

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню" преступника

    Внешняя политика
    11:23

    В Непале число погибших в массовых беспорядках превысило 70 человек

    Другие страны
    11:23

    В Бинагадинском районе Баку произошел пожар в двухэтажном объекте

    Происшествия
    Лента новостей