В Гяндже при столкновении автомобилей пострадали четыре человека
Происшествия
- 14 сентября, 2025
- 10:43
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает западное бюро Report, при столкновении автомобилей марок "ВАЗ-2107" и Chevrolet Б.Гасанова (1981 г.р.), Н.Гасанов (2006 г.р.), Г.Гасанова (2008 г.р.) и С.Алекперов (2006 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.
Все они были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
