    Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 10:12
    Gəncədə iki avtomobil toqquşub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ-2107" və "Chevrolet" markalı avtomobillərin toqquşması zamanı 1981-ci il təvəllüdlü B.Həsənova, 2006-cı il təvəllüdlü N.Həsənov, 2008-ci il təvəllüdlü G.Həsənova və 2006-cı il təvəllüdlü S.Ələkbərov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

