Gəncədə avtomobillər toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 14 sentyabr, 2025
- 10:12
Gəncədə iki avtomobil toqquşub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, "VAZ-2107" və "Chevrolet" markalı avtomobillərin toqquşması zamanı 1981-ci il təvəllüdlü B.Həsənova, 2006-cı il təvəllüdlü N.Həsənov, 2008-ci il təvəllüdlü G.Həsənova və 2006-cı il təvəllüdlü S.Ələkbərov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
