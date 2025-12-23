"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Azərbaycan Dəmir Yollarının istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Dekabrın 30-da "Bakı Fond Birjası" QSC-də (BFB) "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin 30 milyon ABŞ dolları dəyərində faizli, təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqrazlarının yerləşdirilməsi üzrə hərrac keçiriləcək.

    Məlumata görə, bu gündən qiymətli kağızlara abunə yazılışı başlayıb, dekabrın 29-da başa çatacaq.

    Hər birinin nominal dəyəri 100 ABŞ dolları olan 300 000 ədəd istiqraz kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək və 60 ay tədavüldə olacaq. Onların illik gəlirliliyi 7 %-dir. Faizlər rüblük ödəniləcək. Prosesin anderrayteri "ABB-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC-dir. Bununla yanaşı, istiqrazları almaq istəyən şəxslər BFB-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə də müraciət edə bilərlər.

    Emitentin tədavül müddətində istiqrazları geri satın alması nəzərdə tutulmayıb.

