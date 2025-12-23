İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:33
    Kişi və qadın həndbolçular arasında Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.

    Qadınların yarışında "Qarabağ" "Təhsil"i (40:13) "Azəryol" "Bakı"nı (25:10), "Kür" isə "İdman Akademiyası"nı (40:23) məğlub edib.

    Kişilərin mübarizəsində "Qarabağ" "Dinamo"nu (45:31), "Bakı" "Təhsil"i (37:24), "Kür" "Azəryol"u (27:22) üstələyib.

