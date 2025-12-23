Zaqatala və Qaxdan olan fermerlərə 22 min manatdan çox sığorta ödənişi edilib
- 23 dekabr, 2025
- 12:32
Aqrar Sığorta Fondu Zaqatala və Qax rayonlarından olan fermerlərə növbəti sığorta ödənişi edib.
"Report" Fonda istinadən xəbər verir ki, bu rayonlarda aqrar sığorta ödənişləri arpa sahələri və fındıq bağlarını əhatə edir. Bu ərazilərdəki dolu hadisəsi və vəhşi heyvanların hücumları nəticəsində baş verən zərərlər üzrə 22 268 manat sığorta ödənişi həyata keçirilib. Ödəniş qeyd olunan hadisələr üzrə təsərrüfatlarına zərər dəymiş Qax rayonunun Turaclı və Güllük kəndlərinin, eləcə də Zaqatalanın Ələsgər kəndinin sakinlərinə verilib.
8,4 hektar arpa sahəsini 254 manat ödəməklə sığorta edən Qax sakini doludan dəymiş zərərə görə Aqrar Sığorta Fondundan 8 808 manat ödəniş alıb.
2 hektar arpa sahəsini sığortalamaq üçün 61 manat sığorta haqqı ödəyən fermer 1 565 manat, 2,4 hektar arpa sahəsini 73 manata sığorta edən fermer isə doludan dəymiş zərər üzrə 1 868 manat sığorta ödənişi alıb.
Fındıq bağının sahibi 5,6 hektar bağı sığorta etmək üçün 1 194 manat sığorta haqqı ödəyib, doludan baş verən zərərlər üzrə isə ona 8 737 manat sığorta ödənişi edilib.
Fermerlərə ödənişləri təqdim edən Aqrar Sığorta Fondunun filial rəhbəri Toğrul Həşimzadə bildirib ki, qeyri-sabit iqlimə malik olan Şəki-Zaqatala zonasında aqrar sığorta xüsusilə vacibdir. İndiyədək bu regionda müxtəlif hadisələrdən dəyən zərərlər üzrə 2,5 milyon manat sığorta ödənişi verilib.
0,7 hektar fındıq bağını sığorta etmək üçün ümumilikdə 70 manat sığorta haqqı ödəyən Zaqatala sakini, vəhşi heyvan hücumu nəticəsində bağa dəyən zərərə görə 1 290 manat sığorta ödənişi alıb.
Aqrar sığorta mexanizmi ümumilikdə 41 bitkini çoxsaylı risklərdən qoruyur. Bura taxıl, tarla, bostan və tərəvəz bitkiləri, meyvə bağları, texniki bitkilər və sair aiddir. Aqrar sığorta haqqının yarısı dövlət tərəfindən ödənilir, nəticədə cüzi məbləğ ödəməklə əkin sahələrini sığortalamaq mümkündür.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda Aqrar Sığorta Fondunun fermerlərə ödənişləri 20 milyon manatı keçib və bu məbləğ hər gün artmaqdadır.