Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilir
Komanda
- 12 fevral, 2026
- 09:38
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilir.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə iki görüş baş tutacaq.
Saat 16:00-da "Azərreyl" və "Milli Aviasiya Akademiyası" komandaları üz-üzə gələcəklər. Saat 18:00-da başlayacaq növbəti görüşdə isə "DH Volley" kollektivi "Turan"ı sınağa çəkəcək.
Hər iki görüş Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında keçiriləcək.
Qeyd edək ki, XIII tura fevralın 17-də yekun vurulacaq.
