    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin rəqibləri bu gün bəlli olacaq

    Futbol
    • 12 fevral, 2026
    • 09:15
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin rəqibləri bu gün bəlli olacaq

    Azərbaycan millisinin UEFA Millətlər Liqasındakı rəqibləri bu gün bəlli olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Belçikanın paytaxtı Brüsseldə keçiriləcək püşkatma mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

    Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv püşkatmaya D Liqasının 1-ci səbətində qoşulacaq. Burada 3 komandadan ibarət 2 qrup formalaşacaq. Bu qruplarda komandalar bir-birinə qarşı ev və səfər prinsipi olmaqla 4 matça çıxacaqlar.

    D Liqasında iştirak edəcək iki yığma martda baş tutacaq pley-off oyunlarından sonra dəqiqləşəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    2026/2027 mövsümü

    A Liqası

    1-ci səbət: Portuqaliya, İspaniya, Fransa, Almaniya

    2-ci səbət: İtaliya, Niderland, Danimarka, Xorvatiya

    3-cü səbət: Serbiya, Belçika, İngiltərə, Norveç

    4-cü səbət: Uels, Çexiya, Yunanıstan, Türkiyə

    B Liqası

    1-ci səbət: Şotlandiya, Macarıstan, Polşa, İsrail

    2-ci səbət: İsveçrə, Bosniya və Herseqovina, Avstriya, Ukrayna

    3-cü səbət: Sloveniya, Gürcüstan, İrlandiya, Rumıniya

    4-cü səbət: İsveç, Şimali Makedoniya, Şimali İrlandiya, Kosovo

    C Liqası

    1-ci səbət: İslandiya, Albaniya, Monteneqro, Qazaxıstan

    2-ci səbət: Finlandiya, Slovakiya, Bolqarıstan, Ermənistan

    3-cü səbət: Belarus, Farer adaları, Kipr, Estoniya

    4-cü səbət: Latviya/Cəbəllütariq cütünün qalibi, Lüksemburq/Malta cütünün qalibi, Moldova, San Marino

    D Liqası

    1-ci səbət: Azərbaycan, Litva, Latviya/Cəbəllütariq cütünün məğlubu, Lüksemburq/Malta cütünün məğlubu

    2-ci səbət: Lixtenşteyn, Andorra

    Pley-offda məğlub tərəf reytinqdə 49-52-ci yerlərdən birini tutsa, birinci səbətdə qalacaq. 53 və ya 54-cü yerdə qərarlaşsa, ikinci səbətə düşəcək. Bu cütlər püşkdə həmin yerlərin sahibləri kimi təmsil olunacaqlar.

    Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqasında yeni mövsümə sentybarın 24-də start veriləcək. Qrupun son matçları noyabrda baş tutacaqsa, turnirin final mərhələsi 2027-ci ilin iyununda gerçəkləşəcək.

