İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir

    Din
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:35
    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir

    Heydər Məscidinin imamı Rüfət Qarayev deyib ki, Azərbaycan xalqı vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir.

    "Report"un məlumatına görə, o bunu Heydər Məscidində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    R.Qarayevin sözlərinə görə, Heydər Məscidində 10 ildir ki, vəhdət namazı qılınır:

    "Şəriəti insanlara zorla təlqin etmək mümkün deyil. Ona görə də biz bunu könüllülük əsasında, şəriətə, islama zidd olmadan həyata keçiririk. Müxtəlif ölkələrdə müsəlmanlar bölünmüş, parçalanmış formada namaz qılırlar. Burada isə namaz sadəcə xüsusi günlərdə yox, adi günlərdə də qılınır. Bunun üçün ölkədə münbit şəraitin olması lazım idi. Xalqımız bu işi həyata keçirməkdə bizə könüllü dəstək verdi".

    "Heydər" məscidi imam vəhdət namazı Namaz islam

    Son xəbərlər

    12:45

    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:45

    Mingəçevirdə milli suverenlik və hüquqi təminatlar mövzusunda seminar keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    İKT
    12:41

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Biznes
    12:41

    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    12:39

    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    12:35

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    12:35

    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir

    Din
    12:33

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti