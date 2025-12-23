Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir
Din
- 23 dekabr, 2025
- 12:35
Heydər Məscidinin imamı Rüfət Qarayev deyib ki, Azərbaycan xalqı vəhdət namazının qılınmasına könüllü dəstək verir.
"Report"un məlumatına görə, o bunu Heydər Məscidində jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
R.Qarayevin sözlərinə görə, Heydər Məscidində 10 ildir ki, vəhdət namazı qılınır:
"Şəriəti insanlara zorla təlqin etmək mümkün deyil. Ona görə də biz bunu könüllülük əsasında, şəriətə, islama zidd olmadan həyata keçiririk. Müxtəlif ölkələrdə müsəlmanlar bölünmüş, parçalanmış formada namaz qılırlar. Burada isə namaz sadəcə xüsusi günlərdə yox, adi günlərdə də qılınır. Bunun üçün ölkədə münbit şəraitin olması lazım idi. Xalqımız bu işi həyata keçirməkdə bizə könüllü dəstək verdi".
