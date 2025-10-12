Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

    Происшествия
    • 12 октября, 2025
    • 10:37
    В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

    В Гяндже 9 октября в результате взрыва в жилом доме пострадали два человека, один из которых скончался сегодня в больнице.

    Как сообщает западное бюро Report, умер 35-летний рабочий Эльнур Гурбанов (1989 года рождения), получивший тяжёлые травмы при происшествии.

    Напомним, что взрыв произошёл 9 октября в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, после чего начался пожар.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Гянджа взрыв
    Üç gün əvvəl Gəncədə mənzildə baş verən partlayışda xəsarət alan usta xəstəxanada ölüb

