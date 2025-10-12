В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

В Гяндже 9 октября в результате взрыва в жилом доме пострадали два человека, один из которых скончался сегодня в больнице.

Как сообщает западное бюро Report, умер 35-летний рабочий Эльнур Гурбанов (1989 года рождения), получивший тяжёлые травмы при происшествии.

Напомним, что взрыв произошёл 9 октября в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома, после чего начался пожар.

По факту происшествия проводится расследование.