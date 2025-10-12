İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Üç gün əvvəl Gəncədə mənzildə baş verən partlayışda xəsarət alan usta xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    12 oktyabr, 2025
    • 09:58
    Üç gün əvvəl Gəncədə mənzildə baş verən partlayışda xəsarət alan usta xəstəxanada ölüb

    Oktyabrın 9-da Gəncə şəhərində yaşayış binasında baş verən partlayışda xəsarət alan şəxslərdən biri xəstəxanada ölüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, ağır vəziyyətə xəstəxana yerləşdirilən usta - 1989-cu il təvəllüdlü Elnur Qurbanovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 9-da beşmərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsində yerləşən mənzildə yanğınla müşayiət olunan partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində E. Qurbanovdan əlavə bir nəfər də xəsarət alıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гяндже один из пострадавших при взрыве в жилом доме скончался в больнице

