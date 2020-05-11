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В Гяндже обнаружены нарушившие режим карантина объекты общепита

В Гяндже обнаружены нарушившие режим карантина объекты общепита

Сотрудники Гянджинского городского главного управления полиции и подведомственных ему органов продолжают мероприятия по обеспечению внедренных Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана особого карантинного режима.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, во время рейда сотрудников управления с целью проверки следования требованиям особого карантинного режима было выявлено, что у сотрудников нескольких объектов не имеется специального разрешения, не используются гигиенические средства, в том числе маски и перчатки.

Кроме того, во время рейда было обнаружено, что в объекте Сархана Гусейнова нарушены санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования.

По обнаруженным фактам приняты законные меры.

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