В Гяндже обнаружены нарушившие режим карантина объекты общепита

Сотрудники Гянджинского городского главного управления полиции и подведомственных ему органов продолжают мероприятия по обеспечению внедренных Оперативным штабом при Кабмине Азербайджана особого карантинного режима.
Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, во время рейда сотрудников управления с целью проверки следования требованиям особого карантинного режима было выявлено, что у сотрудников нескольких объектов не имеется специального разрешения, не используются гигиенические средства, в том числе маски и перчатки.
Кроме того, во время рейда было обнаружено, что в объекте Сархана Гусейнова нарушены санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования.
По обнаруженным фактам приняты законные меры.