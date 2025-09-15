В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Происшествия
- 15 сентября, 2025
- 19:32
В Гяндже столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента Рена Зейналова (1961 г.р.), Талех Алекперов (1992 г.р.) и Сахават Микаилзаде (1987 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По факту проводится расследование.
