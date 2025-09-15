В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Гяндже столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента Рена Зейналова (1961 г.р.), Талех Алекперов (1992 г.р.) и Сахават Микаилзаде (1987 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По факту проводится расследование.