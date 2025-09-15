Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 19:32
    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

    В Гяндже столкнулись пассажирский микроавтобус и легковой автомобиль, есть пострадавшие.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента Рена Зейналова (1961 г.р.), Талех Алекперов (1992 г.р.) и Сахават Микаилзаде (1987 г.р.) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

    Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Гянджа автобус
    Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Последние новости

    20:10

    Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

    Другие страны
    19:56
    Фото

    В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годах

    Происшествия
    19:52

    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

    Другие страны
    19:40

    Началась операция НАТО "Восточный часовой"

    Другие страны
    19:35

    Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

    Происшествия
    19:32

    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:27
    Фото

    Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

    Индивидуальные
    19:22

    ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы

    Другие страны
    19:16

    Тело Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан

    Другие
    Лента новостей