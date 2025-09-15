İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Hadisə
    • 15 sentyabr, 2025
    • 19:19
    Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Gəncədə sərnişin daşıyan mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı 1961-ci il təvəllüdlü Rəna Zeynalova, 1992-ci il təvəllüdlü Taleh Ələkbərov və 1987-ci il təvəllüdlü Səxavət Mikailzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.

    Zərərçəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir. 

    Faktla bağlı araşdırma aparılır

    Gəncə Yol qəzası
    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

