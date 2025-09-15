Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 15 sentyabr, 2025
- 19:19
Gəncədə sərnişin daşıyan mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə zamanı 1961-ci il təvəllüdlü Rəna Zeynalova, 1992-ci il təvəllüdlü Taleh Ələkbərov və 1987-ci il təvəllüdlü Səxavət Mikailzadə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar.
Zərərçəkənlər xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətləri kafi qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır
Son xəbərlər
20:12
Kobaxidze Xoştariyanı Rusiyadan maliyyələşməkdə ittiham edibRegion
20:08
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Explore Azerbaijan with IDEA" layihəsi fəaliyyətə başlayıbDaxili siyasət
20:05
NATO-nun "Şərq gözətçisi" əməliyyatı başlayıbDigər ölkələr
19:47
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilibHadisə
19:43
Aİ və NATO Avropanın hava məkanının təhlükəsizliyinin gücləndirilməsini müzakirə edibDigər ölkələr
19:29
Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edibRegion
19:19
Gəncədə mikroavtobus və minik avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
19:19
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıbHadisə
19:15
Foto