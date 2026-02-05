İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    "Cyber Polygon" platformasının funksional və texniki imkanları təqdim olunub

    İKT
    • 05 fevral, 2026
    • 10:40
    Cyber Polygon platformasının funksional və texniki imkanları təqdim olunub

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti "Cyber Polygon" platformasının funksional və texniki imkanlarını təqdim edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Xidmət dövlət qurumlarının enerji sektoru əməkdaşları üçün təlim keçirib. Təlim NATO-nun Sülh və Təhlükəsizlik naminə Elm Proqramı çərçivəsində Rumıniyanın İnformatika üzrə Milli Tədqiqat və İnkişaf İnstitutu ilə birgə icra olunan "Cyber Polygon" layihəsi çərçivəsində təşkil edilib və "Enerji sektorunda kibertəhlükəsizliyə giriş və kiberpoliqon platformasının imkanları" mövzusuna həsr olunub.

    Təlim zamanı enerji sektoru üçün məxsusi kibertəhdidlər beynəlxalq kiberqruplaşmaların həyata keçirdiyi və enerji infrastrukturlarına yönəlmiş hədəfli kiberhücumlara nümunələr təqdim edilib, enerji infrastrukturlarının təhlükəsizlik riskləri, kritik infrastrukturun mühafizəsinin əhəmiyyəti, dövlət əhəmiyyətli enerji obyektləri üçün təhlükəsizlik tələbləri və onların audit qaydaları barədə təqdimatlar olunub. Eləcə də, Rumıniyanın İnformatika üzrə Milli Tədqiqat və İnkişaf İnstitutu ilə ortaq layihə olan "Cyber Polygon" platformasının funksional və texniki imkanları təlim iştirakçılarına təqdim olunub. Kiberpoliqon platforması enerji sektorunun sahə üzrə mütəxəssisləri üçün Bakı Ali Neft Məktəbində qurulmuş "İnformasiya Təhlükəsizliyi Testləri" laboratoriyasında istifadəyə verilib.

    Bu cür təlimlər enerji sektorunda fəaliyyət göstərən qurumların kiberinsidentlərə hazırlıq səviyyəsinin artırılmasına, real təhdid ssenariləri üzrə qərarvermə və koordinasiya bacarıqlarının inkişafına, eləcə də sahib olduqları kritik infrastrukturların təhlükəsizlik səviyyəsinin virtual mühitdə yoxlanılması ilə boşluqların aşkarlanmasına və nəticə etibarı ilə ölkə əhəmiyyətli enerji sektorunun informasiya təhlükəsizliyi dayanıqlılığının gücləndirilməsinə xidmət edir.

    Cyber Polygon Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti

    Son xəbərlər

    11:16

    Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıb

    Sosial müdafiə
    11:14

    Adil Kərimli: Mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli sistemli fəaliyyət həyata keçirilir

    Mədəniyyət siyasəti
    11:14

    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib

    Region
    11:11

    Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    11:08

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Fars körfəzi arasında əlaqələndirici həlqə olmaq niyyətindədir

    Xarici siyasət
    11:06

    Kamran Əliyev: Son dövrlər prokurorluğa qəbul olan hüquqşünasların kriminalistik bilikləri çox aşağıdır

    Daxili siyasət
    11:05

    ABŞ vitse-prezidentinin Azərbaycan və Ermənistana səfərinin təxmini tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    11:04

    Yalçın Rəfiyev: WUF13 Azərbaycanın milli şəhərsalma təcrübəsinin nümayişi üçün əlverişli şərait yaradacaq

    Xarici siyasət
    11:01

    Azərbaycan gömrükçüləri brilyant qaşlar və qızıl-zinət əşyaları aşkar edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti