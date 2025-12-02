Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Гяндже изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным

    Происшествия
    • 02 декабря, 2025
    • 10:32
    В Гяндже в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел, обнаружено оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным до его ареста.

    ОБ этом сообщили Report в Министерстве юстиции.

    Согласно информации, в строении около железнодорожной линии были обнаружены и изъяты: 1 пистолет марки "ТТ", 1 магазин для пистолета, 5 пистолетных патронов калибра 7,62, 4 автоматных патрона калибра 7,62, 1 ручная граната марки "Ф-1" и 1 штык-нож.

    По факту ведется расследование.

    Гянджа оружие тайник МВД Минюст боеприпасы
    Gəncədə məhkumun həbsindən əvvəl gizlətdiyi silah-sursat aşkarlanıb
