İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gəncədə məhkumun həbsindən əvvəl gizlətdiyi silah-sursat aşkarlanıb

    Hadisə
    • 02 dekabr, 2025
    • 10:15
    Gəncədə məhkumun həbsindən əvvəl gizlətdiyi silah-sursat aşkarlanıb

    Gəncədə məhkumun həbsindən əvvəl gizlətdiyi silah-sursat aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl Gəncə şəhərində, dəmiryolu xəttinin yanındakı tikilidə gizlədilmiş 1 ədəd "TT" markalı tapança, 1 ədəd tapança darağı, 5 ədəd 7,62 kalibrli tapança patronu, 4 ədəd 7,62 kalibrli avtomat patronu, 1 ədəd "F-1" markalı əl qumbarası və 1 ədəd süngü-bıçaq aşkar edilərək götürülüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Ədliyyə Nazirliyi Daxili İşlər Nazirliyi
    В Гяндже изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным

    Son xəbərlər

    10:46

    Braziliyanın Azərbaycana həvalə etdiyi Paris Sazişinin Qlobal Qiymətləndirmə İcmalının mətni razılaşdırılıb

    Digər
    10:44

    ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!

    Maliyyə
    10:43

    Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:41

    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək

    COP29
    10:41

    "Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaq

    Maliyyə
    10:41
    Foto

    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşüb

    Fərdi
    10:39

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:36
    Video

    Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldır

    Biznes
    10:34

    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti