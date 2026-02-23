Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 23 февраля, 2026
    • 14:07
    В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

    В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковыми автомобилями марки Mercedes.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП один из легковых автомобилей от силы удара выехал за пределы трассы и врезался в фонарный столб.

    По факту проводится расследование.

    Гянджа ДТП эвакуатор
    Фото
    Gəncədə yük maşını iki avtomobillə toqquşub

    Лента новостей