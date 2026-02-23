В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковыми автомобилями марки Mercedes.

Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП один из легковых автомобилей от силы удара выехал за пределы трассы и врезался в фонарный столб.

По факту проводится расследование.