В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками
- 23 февраля, 2026
- 14:07
В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковыми автомобилями марки Mercedes.
Как сообщает западное бюро Report, в результате ДТП один из легковых автомобилей от силы удара выехал за пределы трассы и врезался в фонарный столб.
По факту проводится расследование.
