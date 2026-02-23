Gəncədə yük maşını iki avtomobillə toqquşub
Hadisə
- 23 fevral, 2026
- 13:53
Gəncə şəhərində hərəkətdə olan evakuator tipli yük maşını idarəetmədən çıxaraq "Mercedes" markalı iki avtomobillə toqquşub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza zamanı zərbənin təsirindən minik avtomobillərindən biri yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb.
Avtomobillərə və elektrik təsərrüfatına ziyan dəyib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
