    Gəncədə yük maşını iki avtomobillə toqquşub

    Hadisə
    • 23 fevral, 2026
    • 13:53
    Gəncədə yük maşını iki avtomobillə toqquşub

    Gəncə şəhərində hərəkətdə olan evakuator tipli yük maşını idarəetmədən çıxaraq "Mercedes" markalı iki avtomobillə toqquşub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, qəza zamanı zərbənin təsirindən minik avtomobillərindən biri yoldan çıxaraq işıq dirəyinə çırpılıb.

    Avtomobillərə və elektrik təsərrüfatına ziyan dəyib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Evakuator qəza hadisə
    Foto
    В Гяндже эвакуатор столкнулся с двумя легковушками

