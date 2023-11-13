Скончался один из пострадавших в тяжелом ДТП в Гяндже

Пострадавший в результате столкновения двух автомобилей в Гяндже Аяз Мамедов скончался в больнице, куда его госпитализировали.
Об этом сообщает корреспондент западного бюро
Другой пострадавший М.Гасымов продолжает лечение.
Помимо этого, за медицинской помощью обратился еще один человек, получивший травмы в аварии. Это Т. Джафаров, 1995 года рождения.
Расследование по факту продолжается.
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, пострадали два человека.
Как передает западное бюро
Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести соответственно.
По факту ведется расследование.