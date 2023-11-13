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Скончался один из пострадавших в тяжелом ДТП в Гяндже

Скончался один из пострадавших в тяжелом ДТП в Гяндже В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Происшествия
13 ноября 2023 г. 23:33
Скончался один из пострадавших в тяжелом ДТП в Гяндже

Пострадавший в результате столкновения двух автомобилей в Гяндже Аяз Мамедов скончался в больнице, куда его госпитализировали.

Об этом сообщает корреспондент западного бюро Report.

Другой пострадавший М.Гасымов продолжает лечение.

Помимо этого, за медицинской помощью обратился еще один человек, получивший травмы в аварии. Это Т. Джафаров, 1995 года рождения.

Расследование по факту продолжается.

22:46

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, пострадали два человека.

Как передает западное бюро Report, на улице Узеира Гаджибейли столкнулись автомобили "ВАЗ" и "Опель". В ДТП травмы различной степени тяжести получили Махад Гасымов (1962 г.р.) и Аяз Мамедов (1985 г.р.).

Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести соответственно.

По факту ведется расследование.

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