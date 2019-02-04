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Гянджа. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Гяндже девочке-подростку нанесли ножевое ранение.
Как передаёт западное бюро Report, вечером И.М. (2003 года рождения) была доставлена с ножевым ранением живота в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи, где была прооперирована. Состояние девочки оценивается как среднетяжёлое.
По словам близких пострадавшей, ножевые ранения были нанесены И.М. в результате спора на улице.
По факту ведётся расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости