В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

В Гяндже четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

Как сообщает западное бюро Report, А.Самедова (1989 г.р.) и трое ее детей были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

Состояние пациентов оценивается как стабильное.

Обстоятельства произошедшего выясняются.