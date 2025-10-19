В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом
Происшествия
- 19 октября, 2025
- 21:47
В Гяндже четыре члена одной семьи отравились угарным газом.
Как сообщает западное бюро Report, А.Самедова (1989 г.р.) и трое ее детей были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.
Состояние пациентов оценивается как стабильное.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
