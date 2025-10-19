Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    19 октября, 2025
    21:47
    В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

    В Гяндже четыре члена одной семьи отравились угарным газом.

    Как сообщает западное бюро Report, А.Самедова (1989 г.р.) и трое ее детей были доставлены в больницу с признаками отравления угарным газом.

    Состояние пациентов оценивается как стабильное.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

