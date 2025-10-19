Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib
- 19 oktyabr, 2025
- 21:05
Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhər mərkəzində qeydə alınıb.
Belə ki, 1989-cu cu il təvəllüdlü Ə.Səmədova və onun üç övladı dəm qazından zəhərləniblər.
Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar, vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
