    Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Hadisə
    • 19 oktyabr, 2025
    • 21:05
    Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib

    Gəncədə bir ailənin dörd üzvü dəm qazından zəhərlənib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhər mərkəzində qeydə alınıb.

    Belə ki, 1989-cu cu il təvəllüdlü Ə.Səmədova və onun üç övladı dəm qazından zəhərləniblər.

    Onlar xəstəxanaya çatdırılıblar, vəziyyətləri stabil olaraq qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гяндже четверо членов одной семьи отравились угарным газом

