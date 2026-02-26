İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    "Everton" Con Stounzu yenidən heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 12:42
    Everton Con Stounzu yenidən heyətinə cəlb etmək istəyir

    İngiltərənin "Everton" klubu "Mançester Siti"nin müdafiəçisi Con Stounzu yenidən heyətinə qatmağı planlaşdırır.

    "Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, Liverpul təmsilçisi müqavilə müddəti yayda başa çatacaq 31 yaşlı oyunçunu azad agent kimi transfer etməkdə maraqlıdır.

    Tərəflər arasında mümkün anlaşma futbolçunun yüksək məbləğdə imza haqqı tələbi və son vaxtlar tez-tez zədələnməsi səbəbindən mürəkkəb görünür. Futbolçunun bu yay Mançester təmsilçisini tərk edəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, C.Stounz 2016-cı ildə "Everton"dan "Mançester Siti"yə transfer olunmuşdu.

    Con Stounz İngiltərə Premyer Liqası transfer azad agent

