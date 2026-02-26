Medianın İnkişafı Agentliyinin kollektivi "Ana harayı" abidəsini ziyarət edib
- 26 fevral, 2026
- 12:36
Medianın İnkişafı Agentliyinin kollektivi Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar faciə qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış "Ana harayı" abidəsini ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, soyqırımı abidəsinin önünə gül dəstələri düzülüb, faciə qurbanlarının əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib.
