В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода
Происшествия
- 25 октября, 2025
- 20:46
В Гяндже произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, автомобиль Toyota сбил переходившего дорогу Натига Багирова (1956 г.р.).
Мужчина скончался от полученных травм.
По факту начато расследование.
