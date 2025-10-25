Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    • 25 октября, 2025
    • 20:46
    В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода

    В Гяндже произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, автомобиль Toyota сбил переходившего дорогу Натига Багирова (1956 г.р.).

    Мужчина скончался от полученных травм.

    По факту начато расследование.

