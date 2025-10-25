Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 25 oktyabr, 2025
- 20:38
Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində "Toyota" markalı avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1956-cı il təvəllüdlü Natiq Bağırovu vurub.
O aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
