İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 20:38
    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, şəhər ərazisində "Toyota" markalı avtomobil yolu qarşı tərəfə keçmək istəyən 1956-cı il təvəllüdlü Natiq Bağırovu vurub.

    O aldığı xəsarətdən dünyasını dəyişib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə Piyada vurulması
    В Гяндже автомобиль насмерть сбил пешехода

    Son xəbərlər

    21:33

    KİV: HƏMAS bu gün daha iki israilli girovun cəsədini qaytara bilər

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Azərbaycanın iki sərbəst güləşçisi dünya çempionatının finalına yüksəlib

    Fərdi
    21:11

    Vyetnamda ilk dəfə baş nazirin müavini qadın təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:07

    Aİ nadir torpaq metallarının tədarükündə Çindən asılılığını azaldacaq

    Digər ölkələr
    20:52

    Fransa Bankının rəhbəri: Ölkə büdcə kəsiri səbəbindən borc boğulması təhlükəsi ilə üz-üzədir

    Digər ölkələr
    20:38

    Gəncədə avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    20:31

    KİV: Tramp ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrini "Qızıl donanma"ya çevirmək istəyir

    Digər ölkələr
    20:19

    Premyer Liqa: "Zirə" "Sumqayıt"ı məğlub edib

    Futbol
    20:11
    Foto
    Video

    Kürdəmirdə ağır yol qəzasında ölənlərin və yaralıların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti