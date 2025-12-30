İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Premyer Liqa klubları İngiltərə millisinin üzvü ilə maraqlanır

    Futbol
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:17
    Premyer Liqa klubları İngiltərə millisinin üzvü ilə maraqlanır

    İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən üç klub İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edən futbolçu Trent Aleksandr-Arnoldla maraqlanır.

    "Report" "Give me Sport"a istinadən xəbər verir ki, "Mançester Siti", "Mançester Yunayted" və "Nyukasl" oyunçunun vəziyyətini izləyir.

    Yayda "Liverpul"dan "Real"a keçən oyunçu zədələr və digər problemlər səbəbindən komandaya tam uyğunlaşa bilməyib.

    Qeyd edək ki, İngiltərə millisinin üzvü cari mövsüm La Liqada 8, UEFA Çempionlar Liqasında isə 3 matçda forma geyinib.

    Trent Aleksandr-Arnold Real Madrid Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    17:41

    "Azərpambığ"ın ixrac gəlirləri 30 %-dən çox azalıb

    ASK
    17:39

    Azərbaycanda ödəniş və elektron pul təşkilatlarına qarşı tələblər dəyişib

    Maliyyə
    17:38

    Tailand kambocalı əsirlərin azad edilməsini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    17:17

    Premyer Liqa klubları İngiltərə millisinin üzvü ilə maraqlanır

    Futbol
    17:17

    Ağdam və Füzuli şəhərlərində bayram tədbirləri keçirilib

    Qarabağ
    17:16

    Azərbaycan iki ölkədən yunan qozunun idxalını bərpa edib

    Biznes
    17:16

    Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üzrə sabit tarif rentabelli fəaliyyəti təmin edəcək - TƏHLİL

    Energetika
    17:14

    AZAL-ın xalis mənfəəti 86 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:08

    AZAL "Airbus A321-200NX tipli" 3 hava gəmisini icarəyə götürüb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti