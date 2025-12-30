Ağdam və Füzuli şəhərlərində bayram tədbirləri keçirilib
Qarabağ
- 30 dekabr, 2025
- 17:17
Ağdam və Füzuli şəhərlərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə bayram tədbirləri keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti "X" sosial media hesabında paylaşım edib:
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Ağdam və Füzuli şəhərlərində bayram ab-havası yaşanıb, birlik və sevinc dolu tədbirlər keçirilib. 🎉🇦🇿#Ağdam #Füzuli #Xocavənd pic.twitter.com/INNQdKV1nq— Special representation in Ağdam Fuzuli Khojavend (@afx_xn) December 30, 2025
