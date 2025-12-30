В Агдаме и Физули прошли праздничные мероприятия
Карабах
- 30 декабря, 2025
- 17:40
В городах Агдам и Физули состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.
Как сообщает Report, информация об этом опубликована Службой восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах на странице в социальной сети X.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə Ağdam və Füzuli şəhərlərində bayram ab-havası yaşanıb, birlik və sevinc dolu tədbirlər keçirilib. 🎉🇦🇿#Ağdam #Füzuli #Xocavənd pic.twitter.com/INNQdKV1nq— Special representation in Ağdam Fuzuli Khojavend (@afx_xn) December 30, 2025
