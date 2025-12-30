В Агдаме и Физули прошли праздничные мероприятия

В городах Агдам и Физули состоялись праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как сообщает Report, информация об этом опубликована Службой восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах на странице в социальной сети X.