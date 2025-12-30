İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:04
    Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb

    Bakının Nərimanov rayonunda keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək icarədarı olduğu ofisdən 6 min manat dəyərində kompüter və televizor oğurlandığını bildirib.

    Əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində K.Həsənov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, o, gecə saatlarında əvvəllər çalışdığı iş yerinə gəlib və özündə saxladığı açarla qapını açaraq ofisi talayıb.

    Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.

