Keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 30 dekabr, 2025
- 17:04
Bakının Nərimanov rayonunda keçmiş iş yerindən 6 min manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, zərərçəkən polisə müraciət edərək icarədarı olduğu ofisdən 6 min manat dəyərində kompüter və televizor oğurlandığını bildirib.
Əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində K.Həsənov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Araşdırmalarla məlum olub ki, o, gecə saatlarında əvvəllər çalışdığı iş yerinə gəlib və özündə saxladığı açarla qapını açaraq ofisi talayıb.
Fakt üzrə araşdırmalar davam etdirilir.
Son xəbərlər
17:41
"Azərpambığ"ın ixrac gəlirləri 30 %-dən çox azalıbASK
17:39
Azərbaycanda ödəniş və elektron pul təşkilatlarına qarşı tələblər dəyişibMaliyyə
17:38
Tailand kambocalı əsirlərin azad edilməsini təxirə salıbDigər ölkələr
17:17
Premyer Liqa klubları İngiltərə millisinin üzvü ilə maraqlanırFutbol
17:17
Ağdam və Füzuli şəhərlərində bayram tədbirləri keçirilibQarabağ
17:16
Azərbaycan iki ölkədən yunan qozunun idxalını bərpa edibBiznes
17:16
Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üzrə sabit tarif rentabelli fəaliyyəti təmin edəcək - TƏHLİLEnergetika
17:14
AZAL-ın xalis mənfəəti 86 %-ə yaxın artıbMaliyyə
17:08