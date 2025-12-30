İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    AZAL dövlət bankında depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    • 30 dekabr, 2025
    • 17:04
    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) dövlətə məxsus "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də 50 milyon manat depozit yerləşdirib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı ilk müqavilə fevralın 5-də imzalanıb.

    Depozit 6 ay müddərinə, illik 8 %-lə yerləşdirilib. Avqustun 1-də isə depozitin müddətinin bitdiyi tarixdən növbəti 6 ay müddətinə uzadılmasına dair əlavə saziş imzalanıb və illik faiz dərəcəsi 7 % müəyyən edilib.

    Bu il AZAL həm də banklar qarşısında olan öhdəlikləri üzrə 32,968 milyon manat əsas borc və 13,471 milyon manat faiz ödənişi həyata keçirib.

