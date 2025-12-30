AZAL разместил депозит в государственном банке

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) разместило депозит в размере 50 млн манатов в ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, первый договор об этом был подписан 5 февраля.

Депозит размещен на срок 6 месяцев с годовой ставкой 8%. 1 августа было подписано дополнительное соглашение о продлении срока депозита на следующие 6 месяцев с даты истечения депозита, и годовая процентная ставка была установлена в размере 7%.

В этом году AZAL также осуществил выплату основного долга в размере 32,968 млн манатов и процентные платежи в размере 13,471 млн манатов по своим обязательствам перед банками.