    AZAL разместил депозит в государственном банке

    Финансы
    • 30 декабря, 2025
    • 17:30
    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) разместило депозит в размере 50 млн манатов в ОАО "Международный банк Азербайджана".

    Как сообщает Report, первый договор об этом был подписан 5 февраля.

    Депозит размещен на срок 6 месяцев с годовой ставкой 8%. 1 августа было подписано дополнительное соглашение о продлении срока депозита на следующие 6 месяцев с даты истечения депозита, и годовая процентная ставка была установлена в размере 7%.

    В этом году AZAL также осуществил выплату основного долга в размере 32,968 млн манатов и процентные платежи в размере 13,471 млн манатов по своим обязательствам перед банками.

    AZAL Международный банк Азербайджана депозит
    AZAL dövlət bankında depozit yerləşdirib
    AZAL places 50M manats deposit in International Bank of Azerbaijan

