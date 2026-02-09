Песков: РФ не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира
В регионе
- 09 февраля, 2026
- 13:56
Российская сторона пока не получила ответ от США на предложение направить $1 млрд из ее замороженных активов в Совет мира на восстановление сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили. Сама тема Совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента РФ прорабатывается министром иностранных дел вместе с союзниками и партнерами", - сказал он.
Отметим, что Белый дом планирует провести первое заседание лидеров "Совета мира" по Газе 19 февраля.
