    Песков: РФ не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира

    В регионе
    • 09 февраля, 2026
    • 13:56
    Песков: РФ не получила ответа от США на предложение направить $1 млрд в Совет мира

    Российская сторона пока не получила ответ от США на предложение направить $1 млрд из ее замороженных активов в Совет мира на восстановление сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили. Сама тема Совета мира по-прежнему в соответствии с поручением президента РФ прорабатывается министром иностранных дел вместе с союзниками и партнерами", - сказал он.

    Отметим, что Белый дом планирует провести первое заседание лидеров "Совета мира" по Газе 19 февраля.

