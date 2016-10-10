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    В Гяндже автомобиль врезался в бетонную стену, водитель погиб

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 10 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, сегодня в 19:00 на дороге, ведущей в комплекс "Имамзаде", водитель автомобиля "Mercedes" с государственным регистрационным номером 20 CK 079 Али Гусейнов 1986 г.р., потеряв управление за рулем врезался в бетонную стену.

    Очевидцы аварии пытались доставить водителя в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи, однако мужчина скончался по дороге в медицинское учреждение.

    По факту ведется расследование. 

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