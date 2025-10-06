Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В Гяндже автомобиль сбил пешеходов, есть погибший

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 13:18
    В Гяндже автомобиль сбил пешеходов, есть погибший

    В Гяндже автомобиль сбил четырех пешеходов.

    Как сообщает западное бюро Report, один из них скончался от полученных травм на месте ДТП.

    Остальные трое пострадавших госпитализированы.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Гянджа пешеходы
    Gəncədə avtoqəzada ölən və xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Последние новости

    13:38

    Названы лауреаты на Нобелевскую премию по медицине

    Наука и образование
    13:36

    Премьер Венгрии прибыл в Габалу для участия в Саммите ОТГ

    Внешняя политика
    13:32

    Спецслужба по борьбе с коррупцией Польши в мае прекратит свою работу

    Другие страны
    13:29

    В Баку на WUF13 прибудут более 20 тыс. гостей

    Инфраструктура
    13:27

    Азербайджанские гребцы завершили III Игры СНГ с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    13:27

    Нетаньяху исключил освобождение одного из лидеров ФАТХ в рамках мирной сделки по Газе

    Другие страны
    13:26
    Фото

    В Баку прошла презентация Градостроительной кампании Азербайджана

    Инфраструктура
    13:24

    В Индии начались совместные с РФ военные учения

    Другие страны
    13:18

    В Гяндже автомобиль сбил пешеходов, есть погибший

    Происшествия
    Лента новостей