В Гяндже автомобиль сбил пешеходов, есть погибший
- 06 октября, 2025
- 13:18
В Гяндже автомобиль сбил четырех пешеходов.
Как сообщает западное бюро Report, один из них скончался от полученных травм на месте ДТП.
Остальные трое пострадавших госпитализированы.
По факту проводится расследование.
