    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 13:01
    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Gəncədə avtomobil dörd piyadanı vurub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, onlardan biri aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən ölüb.

    Qalan üç nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

