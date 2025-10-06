Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 13:01
Gəncədə avtomobil dörd piyadanı vurub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, onlardan biri aldığı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətlərindən ölüb.
Qalan üç nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
