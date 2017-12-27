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    В Гяндже автомобиль сбил двух пешеходов

    © Foto: Report.az

    Гянджа. 27 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже автомобиль сбил двух пешеходов.

    Как сообщает западное бюро Report, авария произошла в поселке Ени Гянджа.

    Автомобиль марки ВАЗ-2106 сбил пытавшихся перейти дорогу двух мужчин.

    Оба были доставлены водителем в больницу. По предварительной информации, один из потерпевших получил черепно-мозговую травму, а у другого перелом ноги.

    Это - жители Дашкесанского района Этибар Багиров 1972 г.р. и Гафгаз Рагимов 1963 г.р. Отмечается, что они переходили дорогу в нетрезвом состоянии.

    По факту ведется расследование. 

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