    В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение

    • 10 октября, 2025
    • 23:13
    В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение

    В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение.

    Как передает западное бюро Report, в ходе ссоры С. Багыров (1985 г.р.) получил ножевое ранение в область спины. Пострадавший госпитализирован.

    По предварительной информации в совершении преступления подозревается сын его Тети. Причины конфликта пока неизвестны.

    По факту ведется расследование.

    Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb, hadisəni törətməkdə qohumu şübhəli bilinir

