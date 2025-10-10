В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение
Происшествия
- 10 октября, 2025
- 23:13
В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение.
Как передает западное бюро Report, в ходе ссоры С. Багыров (1985 г.р.) получил ножевое ранение в область спины. Пострадавший госпитализирован.
По предварительной информации в совершении преступления подозревается сын его Тети. Причины конфликта пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
