Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb, hadisəni törətməkdə qohumu şübhəli bilinir
Hadisə
- 10 oktyabr, 2025
- 22:55
Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1985-ci il təvəllüdlü S.Bağırov mübahisə zəminində kürək nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alıb.
O, xəstəxanaya yerləşdirilib.
Hadisəni törətməkdə onun xalası oğlu şübhəli bilinir.
Cinayətin başvermə səbəbi hələ məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
