İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb, hadisəni törətməkdə qohumu şübhəli bilinir

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 22:55
    Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb, hadisəni törətməkdə qohumu şübhəli bilinir

    Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1985-ci il təvəllüdlü S.Bağırov mübahisə zəminində kürək nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alıb.

    O, xəstəxanaya yerləşdirilib.

    Hadisəni törətməkdə onun xalası oğlu şübhəli bilinir.

    Cinayətin başvermə səbəbi hələ məlum deyil.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə bıçaqlanma Mübahisə
    В Гяндже 40-летний мужчина получил ножевое ранение

    Son xəbərlər

    00:03

    Salyanda avtomobil 22 yaşlı gənci vuraraq öldürüb

    Hadisə
    00:00

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan beş il ötür

    Qarabağ
    23:54

    ABŞ hərbçiləri İsrailə gedib

    Digər ölkələr
    23:53
    Video

    DÇ-2026: Fransa - Azərbaycan oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    23:23

    KİV: Tramp Misirə səfəri zamanı Qəzza sammiti keçirəcəyini planlaşdırır

    Digər ölkələr
    22:55

    Gəncədə 40 yaşlı kişi bıçaqlanıb, hadisəni törətməkdə qohumu şübhəli bilinir

    Hadisə
    22:48

    KXDR paradda raketlər, PUA və HHM sistemlərini nümayiş etdirib

    Digər ölkələr
    22:39

    Azərbaycan parapauerliftinqçisi dünya çempionatında 2 gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    22:15

    İbrahim Kalın: Azərbaycandan dünya bazarlarına açılan enerji xətləri qlobal enerjinin sabitliyində mühüm rol oynayır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti