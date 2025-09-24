Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В Гядабейе перевернулся автобус с учителями, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 24 сентября, 2025
    • 08:56
    В Гядабейе перевернулся автобус с учителями, есть пострадавшие

    В ДТП с участием автобуса, перевозившего учителей, в Гядабейском районе пострадали по меньшей мере восемь человек.

    Как сообщает западное бюро Report, водитель транспортного средства, двигаясь по трассе Гянджа-Гядабей, потерял управление, после чего автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся.

    Согласно информации, в аварии пострадали не менее восьми преподавателей.

    По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

    Gədəbəydə içində müəllimlərin olduğu mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Лента новостей