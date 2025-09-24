İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Gədəbəydə içində müəllimlərin olduğu mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 08:47
    Gədəbəydə içində müəllimlərin olduğu mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Şəmkir-Gədəbəy avtomobili yolunun Gədəbəy rayon ərazisindən keçən hissəsində mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, nəticədə mikroavtobus idarəetmədən çıxaraq aşıb.

    Qəzada azı 8 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onların Gəncədən Gədəbəyə gedən müəllimlər olduğu bildirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qəza Gədəbəy mikroavtobus
    В Гядабейе перевернулся автобус с учителями, есть пострадавшие

    Son xəbərlər

    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Masallının 14 kəndi 2 saat işıqsız qalacaq

    Energetika
    09:00

    Kilian Mbappe qol sayında Zinəddin Zidanı geridə qoyub

    Futbol
    09:00

    "Haber Global"ın yeddi yaşı tamam olur

    Media
    08:54
    Foto

    Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli binada yanğın başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    08:52

    Sabunçunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    08:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)

    Maliyyə
    08:50

    Ukrayna 2026-cı ilin ortalarına qədər ABŞ üçün dron istehsalına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:47

    Gədəbəydə içində müəllimlərin olduğu mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti