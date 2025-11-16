В Гядабейе мужчину задержали по подозрению в убийстве сына
Происшествия
- 16 ноября, 2025
- 09:16
В Гядабейском районе произошло убийство.
Как сообщает западное бюро Report, 37-летний Рашад Ильясов с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве отца Р. Ильясова 59-летнего Ильгара Ильясова.
По факту ведется расследование.
