В Гядабейе мужчину задержали по подозрению в убийстве сына

В Гядабейском районе произошло убийство.

Как сообщает западное бюро Report, 37-летний Рашад Ильясов с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве отца Р. Ильясова 59-летнего Ильгара Ильясова.

По факту ведется расследование.