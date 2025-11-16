Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Гядабейе мужчину задержали по подозрению в убийстве сына

    Происшествия
    • 16 ноября, 2025
    • 09:16
    В Гядабейском районе произошло убийство.

    Как сообщает западное бюро Report, 37-летний Рашад Ильясов с ножевыми ранениями был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве отца Р. Ильясова 59-летнего Ильгара Ильясова.

    По факту ведется расследование.

    Лента новостей