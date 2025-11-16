İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Gədəbəydə 37 yaşlı kişi qətlə yetirilib, atası şübhəli bilinir

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2025
    • 09:10
    Gədəbəydə 37 yaşlı kişi qətlə yetirilib, atası şübhəli bilinir

    Gədəbəy rayonunda 37 yaşlı kişi qətlə yetirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 37 yaşlı Rəşad İlyasov bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Lakin göstərilən tibbi yardımlara baxmayaraq, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    R.İlyasovu qətlə yetirməkdə atası, 59 yaşlı İlqar İlyasov şübhəli bilinir.

    İ.İlyasov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

