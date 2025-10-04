Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Происшествия
    • 04 октября, 2025
    • 01:22
    В Гядабейе 17-летний парень получил ножевые ранения, подозреваемый задержан

    В Гядабейском районе Р. Рагимов (2008 г.р.) получил ножевое ранение в ходе спора.

    Как сообщает западное бюро Report, парень госпитализирован.

    По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний А. Гусейнов, его мотивы устанавливаются.

    В связи с фактом ведется расследование.

