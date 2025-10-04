В Гядабейе 17-летний парень получил ножевые ранения, подозреваемый задержан
Происшествия
- 04 октября, 2025
- 01:22
В Гядабейском районе Р. Рагимов (2008 г.р.) получил ножевое ранение в ходе спора.
Как сообщает западное бюро Report, парень госпитализирован.
По подозрению в совершении преступления задержан 16-летний А. Гусейнов, его мотивы устанавливаются.
В связи с фактом ведется расследование.
