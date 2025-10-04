İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Gədəbəydə bıçaqlanma olub, yeniyetmə saxlanılıb

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 00:17
    Gədəbəy rayonunda 2008-ci il təvəllüdlü R. Rəhimov mübahisə zəminində bıçaq xəsarəti alıb və xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 16 yaşlı yeniyetmə Ə. Hüseynov saxlanılıb.

    Mübahisənin səbəbi hələ məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Гядабейе 17-летний парень получил ножевые ранения, подозреваемый задержан

