    В Гусаре в результате ДТП пострадали 4 человека

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 19:32
    В Гусаре в результате ДТП пострадали 4 человека

    В Гусаре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает северное бюро Report, в результате ДТП трое мужчин и одна женщина получили тяжелые травмы.

    Пострадавшие госпитализированы в Гусарскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование.

    Qusarda yol qəzası baş verib, 4 nəfər xəsarət alıb
