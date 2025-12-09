В Гусаре в результате ДТП пострадали 4 человека
Происшествия
- 09 декабря, 2025
- 19:32
В Гусаре произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает северное бюро Report, в результате ДТП трое мужчин и одна женщина получили тяжелые травмы.
Пострадавшие госпитализированы в Гусарскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.
