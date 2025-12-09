İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qusarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 21:12
    Qusarda baş verən yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub.

    "Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, Hil kəndində "ZİL" və "VAZ-2107" markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1959-cu il təvəllüdlü S.Saruxanov, 1974-cü il təvəllüdlü A.Güləliyev, 1962-ci il təvəllüdlü İ.Ağakişiyeva və 1989-cu il təvəllüdlü R.Balabekov müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

    Yaralılar Qusar rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Qusar Yol qəzası
    В Гусаре в результате ДТП пострадали 4 человека

