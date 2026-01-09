İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    "Finans İnvest" BOKT adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    Maliyyə
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:05
    Finans İnvest BOKT adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişir

    "Finans İnvest" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) adını və təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək "NEO" ASC-yə çevrildiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, "Finans İnvest" 2007-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 371 min manatdır.

    Finans İnvest "NEO" BOKT

